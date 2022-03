Au Luxembourg : Les magasins ouverts sept dimanches de suite

LUXEMBOURG - Fêtes de fin d'année et soldes dans la foulée, les magasins ont prévu d'être ouverts sept dimanches d'affilée.

Cette année, les réveillons de Noël et de la Saint-Sylvestre tombent un dimanche (les 24 et 31 décembre) et les soldes commencent le vendredi 29 décembre, pour s'achever le samedi 27 janvier 2018. Face à cette situation exceptionnelle, les magasins et commerces vont donc devoir multiplier les ouvertures dominicales. Soit le dimanche 26 novembre, plus les trois dimanches de l'avent (3, 10 et 17 décembre) auxquels viennent s'ajouter les deux dimanches des 24 et le 31 décembre.