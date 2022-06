Selon la Chine : «Les mains de l’OTAN sont couvertes du sang des peuples du monde»

La Chine a fustigé jeudi les efforts de l'Otan pour la «salir» après la publication d'un document la présentant comme une menace.

La Chine a dénoncé jeudi les efforts «complètement vains» de l’OTAN pour la «salir». Ceci après la publication de l’alliance militaire d’un document présentant Pékin comme une menace pour ses intérêts. «Ce prétendu document de «concept stratégique» de l’OTAN fait peu de cas de la réalité et présente les faits à l’envers», a réagi Zhao Lijian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. «Il s’obstine, à tort, à présenter la Chine comme un défi systémique et à salir la politique étrangère chinoise», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse régulière, soulignant la «ferme opposition» de Pékin.

L’OTAN a jugé mercredi que Pékin représentait un «défi» pour les «intérêts» et la «sécurité» des pays de l’Alliance, dans sa nouvelle feuille de route adoptée à l’occasion de son sommet de Madrid. «Les ambitions déclarées de la Chine et ses politiques coercitives défient nos intérêts, notre sécurité et nos valeurs», écrit l’OTAN dans ce document baptisé «concept stratégique» et qui n’avait pas été révisé depuis 2010.