Au Luxembourg : Les maisons-relais gratuites, c'est officiel

Les maisons relais seront bien gratuites à la prochaine rentrée scolaire. Les députés ont adopté la loi en ce sens, avec 35 «oui» (DP, LSAP, déi gréng, Déi Lénk et Pirates), 21 «non» et quatre abstentions (ADR). Le ministère de l'Éducation nationale y voit, dans un communiqué publié dans la foulée du vote, «une étape importante de la politique éducative. En garantissant un accès libre aussi bien à l'éducation formelle qu'à l'éducation non formelle, le Luxembourg fournit à tous les enfants les meilleures chances pour leur avenir».