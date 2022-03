En Wallonie : Les maisons seront moins chères en 2013

WALLONIE - Les prix des petites et moyennes habitations devraient voir 3% de baisse l'année prochaine, rapportent les médias belges.

Selon Sudpresse qui cite un rapport d’un groupe immobilier, les prix devraient même connaître un léger recul de 2% en Belgique, 3% dans la Wallonie. Les petites et moyennes maisons sont les principales concernées. Selon l’agence, les biens seront proposés à des prix plus raisonnables tandis que les acheteurs et les vendeurs seront plus «réalistes» dans les offres et demandes formulées.