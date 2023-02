Santé : Les malades du sida menacés par une forme grave de variole du singe

Dans cette image obtenue à l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses américain, on peut voir des particules de virus de la variole du singe (en violet) colonisant une cellule infectée (en brun) cultivée en laboratoire.

L’épidémie de variole du singe, qui s’est étendue dans le monde en 2022 avant de largement se résorber, a principalement frappé des hommes ayant des relations homosexuelles. Or, c’est une population où l’on trouve une proportion plus importante de personnes infectées au VIH, le virus qui au stade le plus avancé déclenche le sida en affectant l’immunité du patient et en le rendant vulnérable à une série de maladies.