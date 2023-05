Les maladies bactériennes en hausse, deux enfants sont morts

Dans les faits, les épidémies virales intenses récentes ont entraîné un risque d’infection invasive bactérienne dans la société et surtout chez les plus fragiles. Ces bactéries qui vivent naturellement dans notre nez et notre gorge «profitent» des cellules détruites par les virus pour s'introduire, notamment dans le sang, et aller se greffer dans l'organisme. Le tout conjugué à une immunité en recul. On parle ici de contaminations à streptocoque du groupe A, scarlatine par exemple, ou d'infections invasives à méningocoques, souvent des méningites.