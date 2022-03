A Hong Kong – Les manifestants ripostent aux «lacrymos»

À Hong Kong : Les manifestants ripostent aux «lacrymos»

Les manifestants à Hong Kong ont développé des techniques simples mais efficaces pour lutter contre l'utilisation massive de grenades lacrymogènes par les forces de l'ordre.

Un cône de signalisation et une bouteille d'eau pour neutraliser les grenades lacrymogènes.

À peine la grenade lacrymogène a-t-elle explosé qu'un manifestant sprinte vers elle pour l'étouffer avec un cône de signalisation. La scène est de plus en plus récurrente depuis le début de la contestation à Hong Kong, qui a vu les protestataires développer d'ingénieuses tactiques.

La mégapole du Sud de la Chine traverse depuis deux mois sa crise politique la plus grave depuis sa rétrocession par Londres en 1997. Quasi quotidiennes, les manifestations sont aussi très souvent émaillées de heurts avec les forces de l'ordre. Celles-ci ont également musclé leur riposte face à des protestataires de plus en plus violents, ce qui a été illustré par l'utilisation de 800 grenades lacrymogènes lors de la seule journée de lundi, surnommée le «festival des lacrymos» par les manifestants.