Mouvement social : Les manifestations dégénèrent au Venezuela

Un étudiant a été tué et deux personnes blessées par balle dans la nuit de lundi à mardi au cours d'une manifestation contre le gouvernement à San Cristobal, dans le nord-ouest du Venezuela.

Les étudiants mécontents et les opposants ont appelé à une nouvelle mobilisation mercredi, à l'occasion du premier mois de protestation à Caracas. En réponse, le ministre de l'Éducation, Hector Rodriguez, a invité les jeunes et les étudiants à défiler en signe de soutien au gouvernement du président Nicolas Maduro. Les contestataires envisagent de se rassembler sur la place Venezuela, dans le centre-ville, puis de marcher jusqu'aux locaux du Défenseur du peuple, à travers le quartier de Libertador, à majorité chaviste, dont le maire a récemment interdit l'accès aux manifestations de l'opposition.

«Nous le disons très clairement au pays: mercredi, nous irons au (siège du) Défenseur du peuple, il n'y a pas de barrage policier qui tienne, (mais) toujours sans violence», a déclaré en conférence de presse Carlos Vargas, un dirigeant étudiant contestataire. Sur Twitter, M. Rodriguez a indiqué que «mercredi, marcheront les jeunes et les étudiants pour la paix et la vie». Les deux défilés, convoqués dans la même zone, pourraient se croiser.

21 morts depuis le début du mouvement

Mardi, des étudiants et le maire de Caracas, l'opposant Antonio Ledezma, se sont rendus devant les ambassades du Portugal et du Mexique pour dénoncer des violations de droits de l'homme contre les manifestants. «Daniel Tinoco, âgé de 24 ans, a été tué la nuit dernière après avoir reçu une balle dans la poitrine», a annoncé mardi matin le maire de San Cristobal, Daniel Ceballos (opposition). Deux autres personnes ont été blessées, l'une à l'épaule et l'autre à l'abdomen, par les tirs de personnes masquées circulant à bord de voitures ou à moto qui ont pris pour cibles un groupe d'étudiants qui manifestaient, a ajouté l'édile.