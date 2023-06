Etude au Luxembourg: Les manuels scolaires de nos ados sont-ils d'un autre âge?

Illustration Pexels

Les manuels avec lesquels nos enfants travaillent chaque jour en classe ne sont-ils plus au goût du jour? Oui, si l'on en croit les résultats d'une étude menée par trois chercheuses et rendus publics lundi. Sylvie Kerger, Enrica Pianaro et Claire Schadeck ont ouvert pour nous 52 manuels couvrant plusieurs disciplines du cycle inférieur de l'enseignement secondaire classique et général: allemand, français, anglais, maths, sciences naturelles, histoire et géographie. Et le constat est sans appel selon elles.

«Cette analyse expose un manque de diversité, autant au niveau du genre que des groupes spécifiques tels que des personnes non blanches, des personnes en situation de handicap et des personnes homosexuelles». Concrètement, 61 409 personnages ont été recensés dans ces manuels scolaires et près de 60% (58,8%) sont des hommes, contre 21,1% de femmes. Pour 20,1% des personnages, le genre n'a pas pu être déterminé. Un écart d'autant plus marqué si l'on ne parle que de l'histoire, discipline où les livres mettent en avant 11 114 personnages masculins pour seulement… 1 847 femmes.

«Un grand déséquilibre»

«Bien que des mathématiciennes, scientifiques et artistes existent et ont existé, les manuels préfèrent laisser la place aux exemples masculins», regrettent les chercheuses.

Mais le genre n'est pas le seul problème soulevé. Les manuels scolaires de nos enfants manqueraient aussi de personnes en situation de handicap, «non blanches» et représentant toutes les diversités sexuelles. «Les personnages non blancs sont représentés comme un groupe homogène faisant partie d'une autre société. (…) En français, 337 personnages non blancs parmi 14 233 personnages au total», illustrent les autrices du rapport.

Personnes homosexuelles «invisibles»

Les personnes homosexuelles seraient même rendues «invisibles», on en dénombre 40 sur 3 485 dans les manuels de sciences naturelles, à titre d'exemple. «Afin de créer un cadre scolaire favorable à l’égalité, il est nécessaire de concevoir des ouvrages plus progressistes et représentatifs de la société», interpellent les trois chercheuses soutenues par la Fondation Losch dans leur travail.

Et si, dans le fond, le problème ne venait pas des auteurs de ces manuels? «Les textes littéraires sont majoritairement écrits par des hommes», note le rapport qui parle là encore de «grand déséquilibre malgré un grand choix d'écrivaines».