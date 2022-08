Chine : Les manœuvres autour de Taïwan jugées «irresponsables»

Les visites de la présidente de la Chambre américaine des représentants Nancy Pelosi et de parlementaires américains sur l’île il y a deux semaines on suscité l’ire de Pékin. La Chine a alors réagi avec colère et lancé les plus importantes manœuvres militaires de son histoire autour de Taïwan: pendant cinq jours, l’armée a déployé navires de guerre, missiles et avions de chasse, simulant un blocus de l’île. Le régime communiste considère Taïwan comme une partie de son territoire qu’il «unifiera» un jour, par la force si nécessaire.