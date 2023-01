British Museum : Les marbres du Parthénon bientôt de retour à Athènes

Les marbres du Parthénon pourraient «bientôt» être remis à la Grèce dans le cadre d'un prêt à long terme en cours de finalisation entre le British Museum et Athènes, a rapporté The Telegraph.

Les marbres du Parthénon pourraient «bientôt» être remis à la Grèce dans le cadre d'un prêt à long terme en cours de finalisation entre le British Museum et Athènes, a rapporté le journal britannique The Telegraph. Selon le Telegraph, le président du musée et ancien ministre britannique des Finances George Osborne est en train de conclure un accord avec Athènes pour le retour en Grèce de ces trésors, dans le cadre d'un «échange culturel» qui permettrait de contourner une loi britannique empêchant le musée londonien de démanteler sa collection.