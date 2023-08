Bourses: Les marchés mondiaux reculent après l'abaissement de la note des Etats-Unis

Markets Open After Falling Wednesday On Release Of Fed Minutes L'annonce, survenue mardi soir, a provoqué une baisse immédiate d'environ 0,30% du dollar par rapport à l'euro, avant que le billet ne remonte. Getty Images via AFP

Les Bourses européennes ont ouvert en nette baisse. Vers 9h15, Paris cédait 0,96%, Londres 0,99%, Francfort 1,26% et Milan 1,07%. Le repli est bien plus prononcé en Asie où l'indice principal de Tokyo a perdu 2,30% et celui de Hong Kong chutait de 2,42% dans les derniers échanges. Shanghai a aussi reculé de 0,89%.

L'agence de notation Fitch a retiré mardi aux États-Unis sa précieuse note AAA et l'a abaissée d'un cran, à AA+, une première depuis 2011, faisant notamment état d'une «érosion de la gouvernance» liée aux crises à répétition sur le plafond de la dette.

L'annonce, survenue mardi soir, a provoqué une baisse immédiate d'environ 0,30% du dollar par rapport à l'euro, avant que le billet ne remonte. Les taux d'intérêt de la dette américaine, qui étaient déjà montés dans la journée de mardi, n'ont pas montré de signe de panique. Ils sont même en légère baisse mercredi vers 9h15. Le taux de la dette américaine à 10 ans valait 4,02% et celui de même échéance de l'Allemagne 2,53%.

«L'option la plus sûre et la plus liquide»

Pour Michael Hewson, analyste de CMC Markets, la dégradation de la note des États-Unis a surtout été un déclencheur pour les investisseurs qui souhaitaient récupérer leurs gains après un mois de juillet porteur. Il ajoute que cela «stimule la demande pour les actifs refuges», comme les obligations et le dollar, qui revenait à la stabilité par rapport à la monnaie européenne à 1,0986 dollar pour un euro vers 9h15.

À plus long terme, John Canavan, analyste d'Oxford Economics, ne s'attend «pas à ce que la dégradation ait un impact durable sur le marché». «Les fonds mondiaux achètent de la dette américaine parce qu'il s'agit de l'option d'investissement la plus sûre et la plus liquide», rappelle Stephen Innes, de SPI Asset Management, qui prévient cependant que l'attrait pour les bons du Trésor pourrait être «légèrement terni».

Croissance solide

Pour les économistes, cette dégradation de la note de solvabilité des États-Unis n'est pas synonyme de faiblesse pour la croissance américaine. L'économie américaine, et surtout son marché de l'emploi, restent robustes malgré les hausses de taux d'intérêt décidées depuis un an par la banque centrale pour juguler une inflation élevée.

«Dans cet environnement très favorable aux marchés, caractérisé par une croissance stable et une Réserve fédérale proche de la fin de son cycle de hausse (des taux d'intérêt, NDLR), créant un terrain fertile pour les gains boursiers», il est peu probable que le regain de prudence des investisseurs perdure, estime Stephen Innes