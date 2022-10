Société: Les mariages blancs s'exportent au Luxembourg

Assistante sociale à l'ASTI, Laurence Hever, assure que le problème a moins d'ampleur au Luxembourg «car ici il est difficile de se marier avec une personne qui n’a pas de titre de séjour. La commune peut refuser le mariage faute de certificat de résidence». Mais certains pays même dans l'UE sont plus souples. «Le problème de mariages blancs ici ce sont des couples qui se sont mariés à l’étranger, souvent ailleurs dans l'UE et viennent s'installer ensuite», poursuit Laurence Hever qui entend par exemple parler de mariages contre 15 000 euros au Portugal.

Pour elle, difficile de démontrer qu'un mariage est blanc et d'avancer des chiffres. «Il n’y a que deux personnes qui sont au courant, si aucune ne parle... Même la meilleure des lois ne peut rien y changer». «Je travaille ici depuis 22 ans et à un moment donné il y avait beaucoup plus de contrôles de cohabitation. Du type compter les brosses à dents. Mais j'imagine que vu le nombre énorme de "mariages mixtes", la police, qui en est chargée sur ordre du ministère, ne ferait plus rien d’autre. Et on ne peut pas contrôler que les gens sont amoureux».