«Les mariages dans le jardin, sous un chapiteau, ont la cote»

Découvrez les dernières tendances mariage ce week-end à Luxexpo The Box.

Bijoutiers, vendeurs de robes de mariées, traiteurs, photographes, vidéastes, décorateurs, instituts de beauté... Une soixantaine de prestataires seront présents samedi et dimanche aux Grands salons du mariage à Luxexpo The Box, pour vous aider à préparer le plus beau jour de votre vie.