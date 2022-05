Réforme au Luxembourg: Les mariages uniquement à la salle des fêtes, c'est bientôt fini

«Le mariage ou le PACS constituent l'un des plus beaux jours d'un couple, nous voulons rendre la cérémonie encore plus belle», a déclaré mardi Taina Bofferding (LSAP), ministre de l'Intérieur, en présentant la réforme des cérémonies civiles. Celle-ci doit «offrir davantage de flexibilité», en proposant aux intéressés plusieurs lieux possibles et non pas la seule salle des fêtes de la mairie.