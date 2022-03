Pub : Les marques de luxe se paient des stars

De David Lynch à Scorsese, les monstres sacrés du cinéma roulent désormais pour les sacs et les parfums de prestige.

Il est vrai que Chanel a souvent fait appel à des cinéastes de renom, surtout pour son N°5 (dont Luc Besson, Baz Luhrmann, Jean-Pierre Jeunet), ou que Parisienne en avait engagé une brochette (dont Godard) pour une série spéciale. Mais voilà que la pub (pardon, on ne dit plus pub, mais film commercial) attire tout le gotha. D’ici à ce que les réalisateurs venus de la pub (les frères Scott, Michel Gondry, David Fincher) y retournent, il n’y a qu’une goutte­ de parfum.

Jeune réalisateur, le fils de Costa Gavras s’est fait repérer pour «A Cross the Universe» avec le groupe Justice. Avant que son nouveau long métrage («Notre jour viendra», avec Vincent Cassel) ne sorte en salles, il dirige Mélanie Thierry dans le film publicitaire (ci-dessus) du nouveau parfum Yves Saint Laurent, Belle d’Opium, version moderne du célèbre Opium. Ambiance orientale, saveur enivrante, impression sensuelle, le film, court, claque. Mélanie Thierry a pris des leçons de danse avec un sacré professeur! Le film est à découvrir en exclusivité sur notre site et, dès fin septembre, dans les salles en Suisse.

Quand la maison parisienne fait appel au cinéaste pour son nouveau sac, c’est direction Shanghai, Marion Cotillard dans la valise! Assisté par John Galliano, il livre un film de 16 minutes, tissé de longs plans séquences silencieux, juste soutenus par sa propre musique. Lynch aime cultiver le mystère; ici, il fleurit bien. Shanghai fait penser à Wong Kar-wai (qui avait d’ailleurs signé une pub Dior avec Eva Green en 2009), mais Lynch ne sacrifie pas pour autant ses lubies, entre lourdes tentures et allers-retours entre rêve et réalité.

En pause suite aux problèmes financiers que connaît le tournage du prochain «James Bond», le réalisateur d’«American Beauty» et des «Noces rebelles» a été recruté par Apple pour le lancement de l’iPhone 4. Pour apprendre à téléphoner? Que nenni! Le film met en avant la fonction phare de l’appareil, le «face time» (le fait de pouvoir se voir et voir son correspondant). Ce qui favorise les séquences émotion (ah, l’échographie, oh, le soldat en Irak!) avec des acteurs qui ressemblent furieusement à Katie Holmes et Matt Damon. Rappelons enfin que Ridley Scott réalisa la première pub Apple en... 1984.