Collections capsules : Les marques rugissent pour l'année du Tigre

2022 est l’année du tigre. De quoi inspirer les marques de mode qui proposent des collections en édition limitée sur le thème.

Selon Bain & Company, cabinet américain de conseil en stratégie et management, dans son rapport de novembre 2021 sur le luxe, les Chinois représentent une part de marché estimée autour de 21-23%, juste derrière les Américains, à 30-32%. D’ici 2025, ils devraient devenir les principaux clients des produits haut de gamme, avec une part de marché mondiale estimée à 40-45%. Il devient donc nécessaire pour les marques de capter leur attention en proposant des collections qui leur sont dédiées.

L’année du tigre commence par le Nouvel An lunaire, ce 1er février. Ce signe du zodiaque chinois symbolise des qualités comme le courage, la confiance et l’ambition. Les maisons de luxe dévoilent déjà des collections capsules pour célébrer cette occasion. De nombreuses marques ont simplement utilisé les rayures et la couleur porte-bonheur rouge sur leurs pièces emblématiques, mais d’autres labels ont fait preuve d’originalité pour fêter la nouvelle année qui s’annonce.