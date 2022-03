Les matchs de L1 bientôt sur Dailymotion

Le site de partage de vidéos est candidat à l'obtention des prochains droits télé pour la Ligue 1 de football. Tout comme Canal+, TF1 et M6.

Le site Internet n'est pas le seul sur le coup. Malgré la polémique lancée sur le montant exhorbitant des droits, Canal Plus, détenteur des droits, fait partie des neufs opérateurs candidats.

Tout comme TF1, M6, France Télévisions et Orange. A ces groupes, s'ajoutent Vivendi pour SFR, Eurosport qui a dissocié son offre de TF1 et Direct8 du groupe Bolloré.

Et ils devront remettre leur offre financière au plus tard le 31 janvier. «Chacun des douze lots a suscité au moins deux candidatures, et certains jusqu'à cinq», a expliqué la Ligue de Football professionnel dans un communiqué mardi.