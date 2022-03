Les mécanos de l'espace ont fini la moitié du job

Deux astronautes de la navette spatiale américaine ont bouclé avec succès jeudi la 2e des quatre sorties de la mission pour effectuer des réparations sur la Station spatiale internationale.

Les deux marcheurs de l'espace, Heidemarie Stefanyshyn-Piper et Shane Kimbrough, ont verrouillé le sas de la chambre de décompression de l'ISS, mettant fin à une marche dans l'espace de 6 heures et 45 minutes, soit cinq minutes de moins de prévu. L'excursion orbitale avait commencé à 17h58 heure luxembourgeoise, soit 45 minutes avant l'heure prévue.

Les mécanos de l'espace ont notamment lubrifié la "main" du bras robotisé de la Station appelé Canadarm2, qui a été fourni par le Canada. Ils ont ensuite terminé le travail commencé mardi lors de la première sortie de la mission sur le mécanisme de rotation d'une des trois doubles-antennes solaires, qui était grippé, appelé "Solar Alpha Rotary Joint" ou SARJ. Ils ont nettoyé les rouages et les ont lubrifiés.

À l'intérieur de l'avant-poste orbital, l'équipage d'Endeavour et les trois membres de l'Expédition 18 de l'ISS ont poursuivi les tâches de réaménagement de la Station visant à doubler sa capacité d'hébergement pendant plusieurs mois, qui passera de trois aujourd'hui à six au printemps 2009.

Mercredi, les astronautes avaient continué à décharger les 14,5 tonnes d'équipements contenues dans le module pressurisé Leonardo qui se trouvait dans la soute d'Endeavour et qui a été amarré à l'ISS. Ils ont installé un congélateur et un four destinés à des expériences scientifiques dans le module laboratoire américain Destiny.