«Les mecs me mangeaient dans la main»

Megan Fox a du caracatère. L’héroïne de «Transformers» s'est confiée au Elle américain dans son édition du mois de juin.

Elle a perdu son trône de femme la plus sexy selon les lecteurs de FHM mais ce titre avait tendance à l’encombrer disait-elle. Plus libre de faire ce qu’elle veut, elle n’a jamais été autant dans nos kiosques qu’aujourd’hui. Le Elle américain lui consacre de larges pages dans son édition de juin. Et elle se confie.