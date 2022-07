Fashion Week de Paris: Les mecs se mettent à la haute couture

La semaine de la haute couture de Paris s’achève aujourd’hui. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle a marqué les esprits. Par ses controverses, notamment, mais pas seulement. Elie Saab, Jean Paul Gaultier et Balenciaga ont inclus des silhouettes masculines dans leur collection. Une exception dans le monde de la haute couture.

Elie Saab

Jean Paul Gaultier

Balenciaga

Certainement le défilé dont on aura le plus parlé cette semaine de haute couture parisienne. Pour présenter sa collection automne-hiver 2022-2023, le créateur géorgien Demna Gvasalia a fait appel à une pluie de célébrités, telles que Nicole Kidman, Dua Lipa et Kim Kardashian. Il a aussi imaginé, pour la seconde fois, des silhouettes masculines. Celles-ci font la part belle aux découpes structurées et au noir.