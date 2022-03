Erreur d’appréciation en Belgique : Les médecins le disaient dans le coma, il était juste paralysé

Pendant 23 ans, un Belge de 46 ans a été considéré comme étant dans un coma éveillé alors qu'il était en fait complètement paralysé et ne pouvait simplement plus communiquer, rapporte Der Spiegel.

Rom Houben, ancien étudiant ingénieur et amateur de sports de combat, avait été victime d'un grave accident de la route. Les médecins et infirmières de l'hôpital où il était soigné l'ont très vite considéré comme dans un état végétatif, explique le magazine . Il a fallu des examens médicaux pratiqués à l'Université de Liège pour découvrir que son cerveau était intact.

Grâce à un ordinateur spécialement adapté et sur lequel il arrive aujourd'hui à taper des mots, le patient peut désormais à nouveau communiquer et a raconté le calvaire qu'il avait vécu pendant toutes ces années. «J'ai crié mais on ne m'entendait pas», a-t-il raconté. «Je n'oublierais jamais le jour où ils m'ont découvert, c'est ma seconde naissance», a-t-il ajouté, précisant avoir pendant ces si longues années «médité».