Réforme du système de santé : Les médecins luxembourgeois montent au créneau

LUXEMBOURG - L’Association des Médecins et Médecins-Dentistes (AMMD) a réclamé une nouvelle fois jeudi le retrait de l’avant-projet de réforme de la santé.

À l’occasion de son assemblée générale extraordinaire mercredi soir, l’AMMD, qui compte environ 1 400 médecins et 500 dentistes, avait fait savoir qu’elle s’opposait catégoriquement à l’actuel avant-projet de réforme du système de la santé lancé fin juillet par le ministre Mars Di Bartolomeo. Jeudi matin lors d’une conférence de presse, l’Association des Médecins et Médecins-Dentistes a réaffirmé son mécontentement.

«Le projet de réforme doit disparaître», déclare Claude Schummer, secrétaire générale de l’AMMD. «Nous voulons des propositions concrètes et non du baratin de la part du ministre, poursuit Jean Uhrig, président de l’AMMD . Il n’est pas question de nationaliser le système de santé. Si le ministre fait passer le projet, il doit s’attendre à une farouche résistance», menace Jean Urig.



D’après les médecins, l’avant-projet démonterait complètement l’actuel système de santé et le patient en ferait les frais. Jusqu’à maintenant, le patient est libre de choisir le médecin qu’il veut consulter. Mais la réforme limiterait cette autonomie selon l’AMMD. De plus, les médecins craignent qu’avec la réforme, le système de santé soit complètement étatisé et du coup, qu’il perde toute sa qualité.