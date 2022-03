A J-2 avant sa sortie… – Les médias américains s'emballent pour l'iPad d'Apple

À J-2 avant sa sortie… : Les médias américains s'emballent pour l'iPad d'Apple

Après avoir pu manipuler pour la première fois la tablette informatique, en vente à partir de samedi aux États-Unis, les médias américains ont rendu jeudi leur verdict: «époustouflant».

«Ce magnifique nouvel outil à écran tactile d'Apple peut changer l'informatique portable en profondeur et concurrencer les ordinateurs portables», a salué le Wall Street Journal, estimant que l'iPad pouvait «changer la donne».

Le patron du fabricant informatique Steve Jobs avait présenté l'iPad comme un outil «magique et révolutionnaire», à mi-chemin entre le téléphone et l'ordinateur portable en dévoilant la tablette à San Francisco fin janvier. Si certains analystes se sont dits récemment peu convaincus du caractère révolutionnaire de l'objet, le quotidien USA Today semblait jeudi donner raison à Steve Jobs, comme la plupart des autres médias du pays: l'iPad «époustouflant» est en train de «réécrire les règles du jeu», assure ainsi le journal.

Ce qui fait la qualité de «l'iPad, c'est moins ce que l'on peut faire -surfer sur Internet, envoyer des courriels, jouer à des jeux, lire des livres, etc. - que la façon dont on peut le faire», a souligné le journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies Edward C. Baig. «La tablette d'Apple est ludique, simple, époustouflante à voir et d'une rapidité extrême», a-t-il ajouté.

Ça va être «de la folie» samedi

Le New York Times a lui aussi vanté les mérites de la tablette -un écran tactile entouré d'une coque en aluminium qui propose la plupart des 150 000 applications disponibles sur l'iPhone-, estimant qu'elle était «rapide et légère». Le quotidien a également jugé l'objet «si facile à utiliser, qu'il entre vraiment dans le cadre d'une nouvelle catégorie de gadgets». Comme à chaque fois qu'Apple sort un produit, les inconditionnels de la marque à la pomme voudront sans doute être les premiers à posséder l'objet.

Lors du lancement de l'iPhone à l'été 2007, les plus mordus avaient été jusqu'à faire la queue pendant cinq jours à New York pour mettre la main sur l'appareil. Dès jeudi, les vendeurs américains se préparaient à être pris d'assaut par les technophiles. L'un d'entre eux, à New York à dit s'attendre à ce que ce soit «de la folie». Il a expliqué que des milliers de personnes avaient déjà réservé un iPad, et qu'elles seraient servies en priorité à partir de la mise en vente de l'objet samedi à 9h. Les autres devront attendre 15h, a-t-il ajouté.

Au moins 2,2 millions d’exemplaires vendus d’ici septembre

L'iPad sera vendu dans les rayons des Apple Store et des magasins de la chaîne de matériel électronique Best Buy, pour un prix compris entre 499 et 829 dollars. Les appareils commandés sur Internet doivent être livrés le même jour. Dans un premier temps, les consommateurs ne pourront trouver que la version équipée de l'Internet sans fil (wifi), avant que ne débarquent fin avril les tablettes offrant la téléphonie 3G. Les deux versions doivent arriver fin avril dans d'autres pays: Luxembourg, France, Canada, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie, Espagne, Suisse, Japon et Australie.

Les analystes financiers de Bernstein estimaient récemment que le groupe pourrait écouler entre 300 000 et 400 000 tablettes pendant le week-end de lancement, et 2,2 millions d'ici la fin de son exercice fiscal, qui s'achève fin septembre. D'autres vont même jusqu'à évoquer le chiffre de plus de six millions de ventes.