Les meilleures vidéos sont...

Les prix étaient organisés en 12 catégories telles la comédie, la créativité, la musique, le sport, la politique, la pédagogie. Les utilisateurs pouvaient voter entre six vidéos candidates dans chaque catégorie. «Cette année, les primés comportent non seulement des divertissements, mais ils incluent des porte-parole de gens ordinaires, des inspirateurs et aussi des témoins et des informateurs», a ajouté le responsable de YouTube.