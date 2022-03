Polémique en Israël : «Les meilleurs moments de ma vie»

Une soldate israélienne a publié des photos où elle pose aux côtés de prisonniers palestiniens, les montrant dans des postures humiliantes. Une affaire qui fait scandale.

Une jeune fille, portant un uniforme de soldat et posant, le sourire aux lèvres devant des prisonniers, voilà ce qui crée la polémique en Israël depuis peu. Ces photos ne sont pas sans rappeler celles prises par les soldats américains dans la prison d’Abu Ghraib qui ont révélé en 2004 les traitements humiliants que subissaient les prisonniers irakiens.

«T’as l’air très sexy comme ça !», écrit un de ses amis dans un commentaire. «Oui je sais ! lol Quelle journée ça a été. Regarde comme il [le Palestinien] complète bien mon image. Je me demande si il est aussi sur Facebook, il faut que je le tague [marquer son visage pour faire un lien vers son profil] sur la photo», a-t-elle répondu.

Pourtant, malgré le scandale que ces photos suscitent, il n’est pas possible pour l’armée israélienne d’interdire leur publication. Dans la mesure où la jeune femme a été démobilisée il y a un an, l’IDF n’a pas le droit de lui demander de les ôter de Facebook. Ce qui n’a pas empêché le porte-parole de l’armée de juger cet acte comme «laid et inhumain».