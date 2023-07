Classement international: Les meilleurs vins ne sont ni français ni italiens, des luxembourgeois cités

La notation sur 100 octroie éventuellement des médailles: bronze (86-89 points), argent (90-94 points), or (95-96 points) et platine (97-100 points). Les élus de cette dernière catégorie participent à un ultime tour où les quatre fondateurs du prix désignent les «Best in Show». Cette année, 17 Australiens décrochent une médaille de platine et 10 sont désignés «Best in Show». La région viticole de Margaret River, en Australie-Occidentale, a obtenu une mention spéciale. C’est une première dans l’histoire du concours qui fête ses 20 ans.