Stéphane Bern : Les mémoires du prince Harry? «Un spectacle un peu pathétique et pitoyable»

L'animateur franco-luxembourgeois a été plutôt cash pour décrire les mémoires du prince Harry: «Ce sont les réflexions, les affres, les errements et les avanies d’un jeune prince déboussolé (…) totalement immature».

Stéphane Bern ne mâche pas ses mots. AFP

«Le fait de raconter ses expériences de cocaïne, ses beuveries, ses amours avec une femme plus âgée, bourré derrière un pub, de laver son linge sale en dehors de la buanderie du palais, tout cela donne un spectacle un peu pathétique et pitoyable», a confié Stéphane Bern au Midi Libre.

«Ce sont les réflexions, les affres, les errements et les avanies d’un jeune prince déboussolé qui a perdu sa mère. Je peux comprendre qu’il soit mal dans sa peau, mais il est, visiblement, totalement immature», regrette l’animateur franco-luxembourgeois qui dénonce les paradoxes du «suppléant»: «Voilà un garçon qui a quitté le pays à cause de la presse qui le harcelait et passe son temps à donner des interviews! Il a voulu s’affranchir de son passé royal, alors pourquoi nous replonger dedans?», s’interroge-t-il.

«L’institution est plus forte que tout»

Il en est persuadé l’entreprise de démolition des Sussex n’atteindra pas la monarchie britannique. «Plus il salit la famille royale, plus elle en sort grandie, à condition bien sûr qu’elle ne rentre pas dans cette compétition de révélations. L’institution est plus forte que tout». Et de prendre sa défense: «On peut accuser la famille royale d’être conservatrice, désuète, mais ils ne sont certainement pas racistes. La famille de Mandela, que la reine avait soutenue, s’est d’ailleurs désolidarisée du prince Harry».

On ne voit pas comment le prince pourrait recoller les morceaux après la sortie de ce livre qu’il a pourtant édulcoré selon une interview donnée au Telegraph. La seule solution selon lui ? «Qu’ils s’excusent auprès de Meghan et on pourra passer à autre chose»… Pas sûr que sa famille en ait très envie.