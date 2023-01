Evénement: Les mémoires explosifs du prince Harry arrivent en librairie

Événement : Les mémoires explosifs du prince Harry arrivent en librairie

Les divisions au sein de la royauté britannique y apparaissent au grand jour, confrontant cette institution à l’influence planétaire à une profonde crise, à peine quatre mois après la mort de la très populaire Elizabeth II. On sait déjà que William, l’héritier du trône, son «frère bien aimé et ennemi juré», est sa principale cible. Mais le roi Charles III, chef d’État de quinze pays qui sera couronné le 6 mai, n’est pas non plus épargné. Tout comme Kate, l’épouse de William, et Camilla, la reine consort.