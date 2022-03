En Libye : Les menaces du Caire, «déclaration de guerre»

Le Gouvernement libyen d'union nationale (GNA), reconnu par l'ONU, a dénoncé dimanche, comme une «déclaration de guerre», les menaces de l'Égypte.

Les forces du GNA restent néanmoins freinées dans leur avancée vers la ville de Syrte, verrou stratégique vers l'Est, qu'elles veulent reprendre aux troupes du maréchal Haftar, homme fort de l'est du pays pétrolier.

«Acte hostile» du Caire

Samedi, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a prévenu que toute avancée des pro-GNA vers Syrte (450 km à l'est de Tripoli) pourrait entraîner une intervention «directe» du Caire. «C'est un acte hostile, une ingérence flagrante et l'équivalent d'une déclaration de guerre», a dénoncé le GNA dans un communiqué. «L'ingérence dans les affaires internes de l'État libyen et l'atteinte à sa souveraineté, que ce soit par des déclarations (...) comme celles du président égyptien, ou par l'appui aux putschistes, aux milices et aux mercenaires, sont inacceptables», a-t-il averti.