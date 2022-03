Indice de confiance – Le contexte pèse sur le moral des ménages

Les prix flambent partout, le conflit en Ukraine fait planer une menace réelle, le Covid ne semble pas vouloir se faire oublier… le contexte général est sensible et c'est la confiance générale des ménages qui trinque. Ce mercredi, la Banque centrale, en révélant son indicateur, fait savoir que le niveau de confiance sur la situation économique du pays est revenu au même seuil qu'en avril 2020, en l'occurrence au début de la pandémie et son lot d'incertitudes.