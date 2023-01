Confiance : Les ménages pensent que leur situation va s'améliorer en 2023

Les résidents semblent plus confiants dans la capacité du pays à traverser la crise et sont plus optimistes quant à leur propre situation financière. «Les anticipations des ménages (...) se sont fortement améliorées», résumé la BCL. Les ménages ne s'emballent toutefois pas: à l'heure actuelle, ils estiment que leur situation financière n'est pas florissante et ils n'ont, de fait, pas décidé de déclencher des achats importants dans l'immédiat.