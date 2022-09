Au Luxembourg : Les messageries instantanées, une affaire de femmes et de jeunes?

LUXEMBOURG – Le Statec a étudié l'utilisation des messageries instantanées par les résidents du Luxembourg. Les jeunes et les femmes y passent beaucoup de temps.

Les messageries instantanées sont très populaires, au Luxembourg. Ainsi, selon une étude publiée ce jeudi par le Statec, 74% des internautes ont utilisé une messagerie en 2021. La plus populaire, et de loin, est WhatsApp, utilisée par 91% du public concerné. Facebook Messenger suit, avec 65%, devant Snapchat (20%), Skype (19%), Signal (12%), Viber (10%), Telegram (7%) et Wechat (2%).

Cette utilisation varie en fonction des âges et du sexe. Ainsi, WhatsApp, Messenger et Snapchat ont un peu plus de succès chez les femmes, quand les autres comptent plus d'utilisateurs masculins. Par ailleurs, les jeunes sont les utilisateurs de Snapchat, plébiscité par 78% des 16-24 ans, quand leurs aînés préfèrent Messenger entre 25 et 34 ans. Les 35-44 ans utilisent plus Viber, et les 65-74 ans préfèrent Skype.

Plus de 5h par jour!

Les utilisateurs de messageries instantanées du Luxembourg sont des utilisateurs fidèles, puisque 89% d'entre eux s'y connectent tous les jours. Parmi eux, 40% se connectent cinq fois par jour et 24% plus de 10 fois par jour. Le Statec pointe aussi que 49% des femmes passent plus d'une heure par jour sur les messageries instantanées, contre 39% des hommes. En regardant par tranche d'âge, les plus jeunes sont les plus gros consommateurs de messages instantanés: 65% des 16-24 ans y passent plus d'une heure par jour, 15% y sont entre 3 et 5h et 6% plus de 5h.

A contrario, au-delà de 35 ans, ceux qui consacrent plus de 3h par jour à Snapchat, Messenger etc. sont plus rares. Et 84% des 65-74 ans limitent leur accès à moins d'une heure quotidienne. Seuls 60% de cette tranche d'âge se connectent régulièrement à ces applications, d'ailleurs. Chez les 16-24 ans, ils sont 80%, un chiffre qui diminue ensuite au fil des années.

