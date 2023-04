Handball: Les Messines championnes de France pour la 25e fois

Les Lorraines (57 pts), victorieuses pour la 19e fois en 19 matches de Ligue féminine cette saison, ne peuvent plus être rejointes par leur dauphin Brest (50 pts), qui a encore quatre matches à disputer et une différence particulière défavorable.

Elles peuvent pleinement se consacrer à la conquête des deux trophées visés d'ici l'été, afin de réaliser le premier triplé de l'histoire du club le plus titré de France: la Coupe de France, avec une finale à disputer le 10 juin contre Paris 92, et surtout la Ligue des champions.

Final Four dans le viseur

Les joueuses d'Emmanuel Mayonnade, qui peut compter sur plusieurs internationales françaises (Valentini, Horacek, Depuiset, Sako) et étrangères (Jorgensen, Burgaard, De Paula), ne l'ont jamais remportée et ont signé jusqu'à présent une campagne quasi parfaite: une seule défaite au compteur (leur seule de la saison toutes compétitions confondues), contre Esbjerg en octobre, qui leur a permis de terminer en tête de leur poule. Et d'ainsi disposer d'un quart de finale assez abordable, avec manche retour à la maison, contre les Hongroises de Ferencvaros (29 avril et 7 mai).