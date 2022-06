Au Luxembourg: Les mesures anti-Covid de retour à l'automne?

Le scientifique ajoute que «ce rebond était attendu, avec la fête nationale et les nombreuses manifestations (concerts, fêtes...) où les gens se rencontrent et restent ensemble». Et si, selon lui, «cette vague n'est pas préoccupante», c'est aussi parce que le système hospitalier n'est pas débordé (quatorze hospitalisations mardi, dont deux en soins intensifs). Or, embraye le Dr Paul Wilmes, porte-parole de la Task Force Covid-19, «le critère politique qui justifierait le retour de mesures de restriction reste précisément la saturation hospitalière».