Santé : Les mesures contre le Covid s'allègent encore au Luxembourg

Si les symptômes persistent après le 4e jour, il faudra retourner voir son médecin pour prolonger l'arrêt de travail. Par ailleurs, le masque reste obligatoire dans les établissements pour personnes âgées et à l'hôpital. Le CovidCheck, lui, n'est plus imposé, mais reste défini dans la loi, afin de pouvoir être réutilisé en cas de besoin, par exemple lorsqu'un ou plusieurs clusters importants ont été détectés.

Rappelons que le Luxembourg fait face, comme les autres pays en Europe, à une hausse des contaminations depuis le début de l'automne. Entre le 6 et le 13 octobre, le nombre de nouveaux cas (3 004 au total) a progressé de presque 30%, tandis que les réinfections (1 246) ont augmenté de 42%. Dans ce contexte, les autorités sanitaires recommandent une quatrième dose de vaccin pour toutes les personnes âgées de 60 ans et plus, les 12-59 ans qui ont des comorbidités les exposant à des formes graves de Covid-19, les immunodéprimés, les femmes enceintes et les professionnels de la santé.