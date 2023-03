Politique au Luxembourg: Les mesures de la tripartite jugées positivement

«S'attaquer aux causes de l’inflation»

L’intéressée a défendu vendredi «une mesure de pouvoir d’achat» possible grâce «à une situation économique améliorée». Tout en louant les mesures «qui vont soulager les ménages», Sven Clement (Pirates) déplore «un manque de sélectivité sociale». Il aurait aussi préféré «des mesures d’urgence plus précises».

Cela fait écho à l’avis de Myriam Cecchetti (déi Lénk), selon laquelle «les critiques sur une certaine injustice restent, car les entreprises sont aidées, qu’elles fassent des profits ou des pertes». Sur la fiscalité, elle prône «une réforme plus globale, où l’on reverrait totalement la grille», de manière à prendre davantage aux plus fortunés.

Certains aimeraient voir des mesures plus structurelles, à l’image de Fernand Kartheiser: «il faut s’attaquer aux causes de l’inflation, que sont la dette, les sanctions contre la Russie et les choix énergétiques». Sven Clement, de son côté, évoque des besoins «sur le logement et les inégalités».