Les migraineux passés à l'examen du CRP Santé

Réalité: La migraine est une maladie neurobiologique, les maux de tête n'en sont qu'un symptôme. "La migraine est une des affections les plus douloureuses et frustrantes de la médecine. Les personnes touchées éprouvent leur migraine comme abjecte, méchante, angoissante, destructrice de qualité de vie, coûteuse, fatigante et humiliante".

Mythe 2 : Les migraines et autres céphalées périodiques sont provoquées par des problèmes psychologiques, comme par exemple des tensions et des dépressions.

Réalité: La migraine est une maladie neurologique et non une maladie psychologique.

Réalité: La migraine est une des maladies les plus souvent sous-diagnostiquées, sous-traitées et mal comprises. Beaucoup de médecins ne prennent pas encore les migraines au sérieux. Des neurologues éminents rapportent que les migraines sont sous-traitées, mal comprises et sous-diagnostiquées. Le vœu le plus cher de beaucoup des migraineux est que chaque médecin aie une migraine une fois au moins, afin qu'elle puisse être estimée conformément à la vérité. Il est supposé que les migraines ne sont pas diagnostiquées chez 60 % des femmes et 70 % des hommes.