Naufrage en Italie : Les migrants survivants et les familles pleurent les morts

Après une prière en groupe, des femmes et des hommes étreignent et caressent les cercueils ornés de fleurs, un homme éclate en sanglots en touchant une peluche. D’autres, pris de malaises, sont évacués par des membres de la Croix-Rouge italienne.

«Un moment très difficile»

«Viens m’aider!»

Mohamed Djafari, un Afghan vivant en Allemagne, confie à l’AFPTV que sa cousine de 40 ans lui a téléphoné juste avant 4h du matin dimanche. «Elle m’a dit: ''On est sur le point d’arriver, on voit la plage, on voit les lumières''», se remémore-t-il. Elle l’a ensuite rappelé en disant: «S’il te plaît, Mohamed, viens m’aider, je ne sais pas quoi faire», poursuit-il. L’embarcation s’est brisée non loin du rivage, peut-être en heurtant un banc de sable, plongeant tous les passagers dans les eaux glacées de la mer en furie.