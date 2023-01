À Lützerath : Les militants anti-charbon manifestent, Greta Thunberg en tête

Des militants écologistes arrivés de toute l'Allemagne et d'Europe battent la campagne du bassin rhénan et chantent au son d'une fanfare, ont constaté des journalistes de l'AFP. Dans des blousons et K-way bariolés pour se protéger de la pluie battante, ils tendent des pancartes affichant «Stop au charbon», "Lützerath vit!". En tête du long cortège qui se déroule à travers des champs boueux, l'activiste climatique Greta Thunberg, bonnet et capuche sur la tête, vêtue d'un anorak noir.