Etude aux Etats-Unis – Les millionnaires ne connaissent pas la crise

Étude aux États-Unis : Les millionnaires ne connaissent pas la crise

Après une chute de près de 30% en 2008, les riches américains semblent de retour. Selon une étude publiée mardi, leur nombre s'est accru de 16% l'an dernier.

En 2009, environ 7,8 millions de ménages américains disposaient d'un million de dollars ou plus d'avoirs disponibles, sans compter le capital investi dans leur résidence principale, selon ce rapport publié par la société de conseil Spectrem Group. C'est 1,1 million de plus qu'en 2008, année où le nombre de millionnaires américains a chuté en même temps que l'économie dans son ensemble, atteignant son plus bas niveau depuis 2003, soit 6,7 millions de ménages.