Fortune au Grand-Duché: Les millionnaires ont récupéré leurs pertes depuis la crise

Il n'y a jamais eu autant de millionnaires, d'après une étude menée par le cabinet Capgemini et présentée mercredi. «Leur nombre a fortement augmenté, ces dernières années, malgré un léger recul en 2020», a indiqué Ben Weekers, head of frog chez Capgemini Belgique et Luxembourg. Pas d'inquiétude à avoir, puisqu'après la crise du Covid-19, «les actifs des millionnaires ont été plus que récupérés». «Après le premier choc, la crise a parfois apporté des opportunités d'investissement. Le propos est peut-être cynique, mais reflète la réalité».