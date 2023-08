Les mineurs chinois bientôt privés d’Internet la nuit

Les moins de 18 ans en Chine ne pourront bientôt plus accéder à Internet, la nuit sur leur smartphone, et leur temps de connexion quotidien sera limité, selon une nouvelle législation anti-addiction dévoilée mercredi. En vertu de ces restrictions, qui devraient entrer en vigueur le 2 septembre, après une consultation publique réglementaire, aucun mineur ne doit pouvoir accéder à Internet via un terminal mobile entre 22 heures et six heures du matin.