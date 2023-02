Logement : Les mini-maisons vont être autorisées au Luxembourg

Les «Règlements-type» complétés seront mis à la disposition des communes et serviront de modèle qu'elles pourront intégrer dans leur règlement d'urbanisme, poursuit-elle. Dès que les municipalités auront élaboré de nouvelles dispositions, les «tiny houses» «pourront être approuvées» dans les zones résidentielles où elles sont actuellement exclues en raison de dispositions plus restrictives. Rappelons qu'une micro-maison est une maison écologique de très petite taille, entre la cabane et la roulotte, construite en bois et montée sur roues, dont la superficie moyenne est de 20m².