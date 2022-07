Visite surprise: Les Minions ont fait des câlins aux passants à Luxembourg-Ville

Alors qu'ils cartonnent dans nos salles depuis le 29 juin avec «Les Minions 2, il était une fois Gru», Les Minions ont quitté le grand écran pour venir, en vrai, à la rencontre des gens à Luxembourg-Ville samedi après-midi. Sur la Place d'armes, trois membres de la célèbre troupe jaune et bleue, invités spécialement par Kinepolis Luxembourg, ont apporté leur bonne humeur et leur espièglerie pour le plus grand plaisir des passants.