Au Luxembourg: Les minisatellites des lycéens sont parés au décollage

Chaque fusée lance six minisatelittes à une altitude de 1000 m.

Des équipes de lycéens vont participer au concours CanSat et lancer des minisatellites depuis la base aérienne d'Elsenborn (Belgique). 87 jeunes, de 16 à 19 ans, répartis en quatorze équipes, ont participé à ce projet de l'European Space Education Resource Office (Esero). Douze d'entre elles ont été sélectionnées et pourront lancer leur satellite de la taille d'une canette de soda ce vendredi et samedi.