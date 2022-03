«Gambia 2.0» : Les ministres prennent leurs nouvelles fonctions

LUXEMBOURG - Le premier gouvernement Bettel a cédé la place au deuxième gouvernement Bettel, mercredi. Suivez les différentes passations des pouvoirs.

Après la validation de l'accord de coalition par le DP, Déi Gréng et le LSAP mardi soir, place au nouveau gouvernement. Celui-ci a été assermenté par le Grand-Duc, mercredi après-midi. Les passations des pouvoirs s'étalent de mercredi soir à vendredi matin, dans les ministères qui changent de main.

Romain Schneider a déménagé du ministère des Sports (voir juste en dessous) à celui de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Il y succède à Fernand Etgen, le nouveau président de la Chambre des députés .

Nouvelle passation des pouvoirs au gouvernement. Les compétences ministérielles de la Culture sont passées de Xavier Bettel et Guy Arendt, à Sam Tanson.

Les portefeuilles ont changé de titulaires dans les locaux du ministère de l'Économie. François Bausch devient ministre de la Défense, Lex Delles ministre du Tourisme et des Classes moyennes , et Claude Turmes ministre de l'Énergie

Paulette Lenert a pris ses fonctions en tant que ministre de la Coopération au développement et de l’Action humanitaire. Elle remplace Romain Schneider, lui-aussi LSAP.

Au ministère de l’Économie ce jeudi, Étienne Schneider a remis les compétences de l'Énergie à Claude Turmes, et les responsabilités des Classes moyennes et du Tourisme à Lex Delles. François Bausch, lui, a hérité des fonctions ministérielles de la Défense et de la Sécurité intérieure.