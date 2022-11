Les restes humains retrouvés en Allemagne sont ceux de Diana

Il aura fallu attendre deux semaines pour savoir. Mais ce mardi, le parquet de Diekirch a confirmé que les restes humains retrouvés à Temmels, en Allemagne, étaient bien ceux de la résidente de Diekirch dont le corps démembré et décapité avait été retrouvé le 19 septembre dernier près d'un bâtiment désaffecté de Mont-Saint-Martin. «Le résultat de ces analyses a révélé une concordance avec l’ADN prélevé sur le corps démembré de femme découvert le 19 septembre», écrit le parquet.

Jeudi 3 novembre, deux jours après la découverte «d’extrémités d’un corps», dans des broussailles sur un chemin montant dans les vignes à Temmels en Allemagne, à la frontière avec le Luxembourg, des proches de Diana confiaient à L’essentiel leur impatience de connaître le résultat des analyses médicolégales menées à Mayence en Allemagne. «Nous voulons savoir au plus vite à qui appartiennent les morceaux de corps retrouvés en Allemagne. Au moins, sa famille pourra faire les funérailles avec tout son corps au Portugal».

Comment et quand les membres de Diana ont-ils été déposés au bord de cet axe routier? Le parquet de Diekirch avait annoncé, le 7 octobre, l’arrestation d’un homme et son inculpation pour assassinat. Le Marocain est depuis en détention préventive à Schrassig et serait l’oncle d’un homme que Diana avait épousé l’été dernier au Portugal, dans le cadre d’une union décrite par les proches de la victime comme un «mariage blanc».