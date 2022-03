Les morts réclament un dernier coup de bistouri

Une entreprise de pompes funèbres américaine affirme que de plus en plus de clients souhaitent subir une opération de chirurgie esthétique après leur décès. Objectif: apparaître une dernière fois sous leurs plus beaux atours.

Lisser les rides, rendre les lèvres plus charnues ou encore de gonfler les joues. Les employés des pompes funèbres «Everest Funeral» à Houston ont de plus en plus de demandes de personnes qui veulent se faire opérer pour apparaître plus jeunes et radieuses le jour de leur enterrement.

«Avant les clients me disaient: "mettez-moi juste dans un cercueil en pin et enterrez-moi dans le jardin", a expliqué son dirigeant Mark Duffey au site Internet MSNBC.com.

Ultime grand événement

La société a donc eu l’idée de proposer des services de chirurgie esthétique. Le personnel utilise ainsi un produit similaire au botox.

«Maintenant, poursuit Mark Duffey, les demandes sont en passe de changer avec des gens qui veulent qu’on se souvienne d’eux. J’ai entendu à plusieurs reprises "je ne veux plus avoir de rides et paraître plus jeune". Les funérailles sont l’ultime grand événement de leur vie et ils tiennent à être beaux». Reste à savoir si les morts qui se font opérer peuvent bénéficier de réductions ou s'ils payent le même tarif que les vivants...