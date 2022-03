Attaque près de Lyon : Les motivations du suspect restent floues

Les enquêteurs tentent dimanche de faire la lumière sur les raisons qui ont poussé un Afghan de 33 ans à semer la terreur à l'arme blanche près de Lyon.

La police judiciaire, chargée de l'enquête, fait face à un individu qui «n'est pas très prolixe» et qui a changé trois fois de versions dans les premières minutes de sa garde à vue samedi, selon une source policière. Sur l'esplanade de la sortie du métro Laurent Bonnevay de Villeurbanne, où ce demandeur d'asile s'est attaqué à l'aveugle à des passants samedi, le cordon de sécurité a été levé et calme était revenu dimanche matin, a constaté l'AFP.

Un jeune homme de 19 ans tué

Plusieurs tâches de sang en partie nettoyées et un ruban jaune de police abandonné par terre témoignaient du drame de la veille. Et quelques fleurs déposées par des voisins étaient visibles çà et là. Vers 16h30 samedi, le suspect armé d'un couteau et d'une fourche de barbecue «s'est mis à mettre des coups de couteau dans tous les sens» devant un arrêt du bus, selon le témoignage d'une jeune fille au débardeur taché de sang, interrogée par l'AFP peu après les faits.